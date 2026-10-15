Tüfekle oynarken arkadaşını vurmuştu! Caninin cezası belli oldu: ‘4 ay boyunca kefeniyle dolaştım’





"TÜFEĞİN MEKANİK YAPISI BOZUKTU"



Duruşmada söz alan katılan vekili, sanığın tüfeği bilerek doldurup ateş ettiğini ve maktulü hedef aldığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, olayın bir kaza sonucunda meydana geldiğini belirtti. Kriminal raporlarda tüfeğin mekanik yapısının bozuk olduğunun ve sarsılma durumunda tetik çekilmeksizin ateş alabileceğinin tespit edildiğini vurgulayan avukatlar, sanığın olay sonrası 112'yi aratması, yaraya havluyla tampon yapması ve arkadaşını sırtında taşımak istemesinin kasıt olmadığını gösterdiğini ifade ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.



"4 AY BOYUNCA KEFENİYLE DOLAŞMAZDIM"



Karar öncesi son sözü sorulan suça sürüklenen çocuk M.F.Y., "Efendim, ben Bünyamin'i bilerek öldürseydim 4 ay boyunca kefeniyle dolaşmazdım. Ben öyle bir insan değilim. Okulda bile kavgaya karışmışlığım yoktur. Biz çok yakın arkadaştık, böyle olmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



CEZASI BELLİ OLDU



Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk M.F.Y.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olay tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması ve takdiri indirim nedenleri uygulanarak cezası 15 yıl hapis cezasına indirildi. Heyet, istinaf yolu açık olmak üzere sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör