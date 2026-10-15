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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:32

Tüfekle oynarken arkadaşını vurmuştu! Caninin cezası belli oldu: ‘4 ay boyunca kefeniyle dolaştım’

Eskişehir'de 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un evde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Korkunç olayda karar çıktı. Tutuklu yargılanan 15 yaşındaki M.F.Y., mahkemedeki son sözü pes dedirtti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Tüfekle oynarken arkadaşını vurmuştu! Caninin cezası belli oldu: ‘4 ay boyunca kefeniyle dolaştım’
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Olay, 19 Mart günü İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. (15) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

"İÇERİ GİRDİĞİMİZDE YERDE YATAN ÇOCUĞU GÖRDÜK"

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık M.F.Y., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Sağlık görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "İçeri girdiğimizde yerde yatan bir yaralı gördük. Çocuğa müdahale ettik. Yanındaki çocuk panik halindeydi. 'Ben taşıyayım, ben indireyim' gibi heyecanlı hareketleri vardı. Biz kendisini oradan uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.



"TÜFEĞİN MEKANİK YAPISI BOZUKTU"

Duruşmada söz alan katılan vekili, sanığın tüfeği bilerek doldurup ateş ettiğini ve maktulü hedef aldığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, olayın bir kaza sonucunda meydana geldiğini belirtti. Kriminal raporlarda tüfeğin mekanik yapısının bozuk olduğunun ve sarsılma durumunda tetik çekilmeksizin ateş alabileceğinin tespit edildiğini vurgulayan avukatlar, sanığın olay sonrası 112'yi aratması, yaraya havluyla tampon yapması ve arkadaşını sırtında taşımak istemesinin kasıt olmadığını gösterdiğini ifade ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

"4 AY BOYUNCA KEFENİYLE DOLAŞMAZDIM"

Karar öncesi son sözü sorulan suça sürüklenen çocuk M.F.Y., "Efendim, ben Bünyamin'i bilerek öldürseydim 4 ay boyunca kefeniyle dolaşmazdım. Ben öyle bir insan değilim. Okulda bile kavgaya karışmışlığım yoktur. Biz çok yakın arkadaştık, böyle olmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk M.F.Y.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olay tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması ve takdiri indirim nedenleri uygulanarak cezası 15 yıl hapis cezasına indirildi. Heyet, istinaf yolu açık olmak üzere sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Tüfekle oynarken arkadaşını vurmuştu! Caninin cezası belli oldu: ‘4 ay boyunca kefeniyle dolaştım’
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