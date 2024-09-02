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Giriş Tarihi: 2.9.2024 03:16

Tüfekle oyun 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Çorum'da arkadaşı T.E.S'nin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başına mermi isabet eden 17 yaşındaki Salih Canbolat hayatını kaybetti

AA
Tüfekle oyun 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

T.E.S'nin, S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Tüfekle oyun 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
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