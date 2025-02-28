Tugay parmak sallayıp tehdit etmişti! İşçiler kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tuvaletlerde taşeron firma tarafından temizlik görevlisi olarak çalışan işçilerin 60 gündür südürdükleri 'kadrolu, güvenceli iş istiyoruz' eylemi zaferle sonuçlandı.

NİSAN AYINDA İŞBAŞI YAPACAKLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parmak sallayıp işten attırmakla tehdit ettiği taşeron işçiler 60 gün sonra Büyükşehir ile anlaşmaya vardı. Başkan Tugay'ın makamının yer aldığı Kemeraltındaki Egemenlik Binası önünde basın açıklaması düzenleyen 23 işçi 31 Mart 2025 tarihi itibariyle iş başı yapacaklarını duyurdu. 60 gündür güvenceli çalışma hakkı için mücadele ettiklerini belirten işçiler, "İlk günden beri taleplerimizi ve sorunlarımızı hem basın yoluyla kamuoyuna, hem eylemlerimizle belediye yetkililerine iletmeye çalıştık. Bazen görmezden gelindik, bazen sesimiz duyulmadı ama vazgeçmedik, boyun eğmedik. Mücadelemize başlarken haklı olduğumuzu biliyorduk, vazgeçmememizin nedenlerinden biri de buydu" diye konuştu.

MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA TERCİHİMİZ YOKTU

Mücadele etmekten başka tercihlerinin olmadığını hatırlatan işçiler: "Tarihin her döneminde olduğu gibi bugünlerde de kazananların mücadele edenler olduğunu biliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, verdiğimiz mücadelenin kazanım aşamasındayız. Mücadelemizin sonucu olarak Genel-iş sendikası yöneticileri ve Belediye Emekçileri Dayanışma Ağından arkadaşlarımız eşliğinde belediyemiz yetkilileriyle iki görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde taleplerimizi tekrarladık, iş ilişkimiz gereği bizlerin hukuki sorumlusu olan belediye yetkililerinin yapıcı ve yaşadığımız sorunların çözümüne dair adımlarını olumlu karşıladığımızı ifade ettik ve bu sürecin sonlanması için verdikleri çabadan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. bunu tüm kamuoyu önünde tekrarlıyoruz. Bizlerin talepleri arasında yer alan iş güvencemizin sağlanması, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, ücretlerimizin iyileştirilmesi ve düzensiz ödenmesinin önüne geçilmesi, elden ödemelerin yapılmaması, geçmişten gelen haklarımızın korunması, örgütlenme hakkımızın önüne geçilmemesi gibi başlıklarda belediyemiz yetkilileriyle mutabık kaldık. 31 Mart günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü süreç tamamlandığı durumda burada mücadele eden 23 arkadaşımız da iş başı yapacaktır. Bu mutabakattan dolayı fiili mücadelemize ara veriyoruz." diye konuştu.

BOYUN EĞMEYEN İŞÇİLER KAZANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi denetiminde bu kente hizmet verdiklerini belirten işçiler: "Hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. İzmir güzelse biz işçiler sayesinde güzel, bu güzel kenti güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken evimize götürdüğümüz ekmek küçülmesin istiyoruz. Bu kazanım bizler için bir sürecin sonu değil başlangıcıdır. Ekmeğimiz için, geleceğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tarihin en güzel sayfalarında işçi mücadeleleri yazıyor, bu sayfaların çoğalacağı bir sürecin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Zafer boyun eğmeyen işçilerin oldu." diye konuştu.