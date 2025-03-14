Haberler Yaşam Haberleri Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 14.3.2025 11:45 Son Güncelleme: 14.3.2025 12:15

Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay satmaya doyamadı. Tugay bu sefer de İller Bankası payındaki SGK kesintisini bahane ederek toplam muhammen bedeli 1 milyar 421 milyon lirayı bulan 16 taşınmazı daha satışa çıkardı. Bu satışların da gerçekleşmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi son iki ayda toplam değeri 4.2 milyar lirayı bulan 135 taşınmazı elden çıkarmış olacak.

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Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay daha koltuğa oturalı bir yılı bile doldurmadan mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkardı.

GEREKÇE SGK KESİNTİSİ

Hızını alamayan Tugay bu sefer de SGK'ya olan borçlar nedeniyle İller Bankası paylarından yapılan kesintiyi bahane ederek 16 taşınmazı daha satış listesine koydu.

SON ÜÇ AYDA 135 TAŞINMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 27 Ocak'ta 103, 14 Mart'ta 12 taşınmazı daha satış listesine koymuştu. Belediye şirketi İzbeton ise Başkan Tugay'ın talimatı ile mülkiyeti kendisine ait 5 taşınmazı 14 Mart tarihinde satış ihalesini gerçekleştirmişti. Tugay son olarak satışa çıkardığı toplam muhammen bedeli 1.4 milyar lirayı bulan 16 taşınmaz ile birlikte Ocak ayından bu yana 135 taşınmazı satmış olacak. Bu satışlardan belediyenin kasasına 4.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.

16 TAŞINMAZ

Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan 16 taşınmaz İzmir'in Karabağlar, Menemen, Menderes, Buca, ve Konak ilçelerinde bulunuyor. Taşınmazların muhammen bedelleri 6 milyon ile 152.8 milyon lira arasında 804 milyon lira arasında değişiyor.

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Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı
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