Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay daha koltuğa oturalı bir yılı bile doldurmadan mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkardı.
GEREKÇE SGK KESİNTİSİ
Hızını alamayan Tugay bu sefer de SGK'ya olan borçlar nedeniyle İller Bankası paylarından yapılan kesintiyi bahane ederek 16 taşınmazı daha satış listesine koydu.
SON ÜÇ AYDA 135 TAŞINMAZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 27 Ocak'ta 103, 14 Mart'ta 12 taşınmazı daha satış listesine koymuştu. Belediye şirketi İzbeton ise Başkan Tugay'ın talimatı ile mülkiyeti kendisine ait 5 taşınmazı 14 Mart tarihinde satış ihalesini gerçekleştirmişti. Tugay son olarak satışa çıkardığı toplam muhammen bedeli 1.4 milyar lirayı bulan 16 taşınmaz ile birlikte Ocak ayından bu yana 135 taşınmazı satmış olacak. Bu satışlardan belediyenin kasasına 4.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.