Cemil Tugay satmaya doyamadı: Borç bahane satış şahane! 2 ayda 4 milyarlık taşınmazı satışa çıkardı

SON ÜÇ AYDA 135 TAŞINMAZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 27 Ocak'ta 103, 14 Mart'ta 12 taşınmazı daha satış listesine koymuştu. Belediye şirketi İzbeton ise Başkan Tugay'ın talimatı ile mülkiyeti kendisine ait 5 taşınmazı 14 Mart tarihinde satış ihalesini gerçekleştirmişti. Tugay son olarak satışa çıkardığı toplam muhammen bedeli 1.4 milyar lirayı bulan 16 taşınmaz ile birlikte Ocak ayından bu yana 135 taşınmazı satmış olacak. Bu satışlardan belediyenin kasasına 4.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.