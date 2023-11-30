TÜGVA, Gazzeli şehit çocuklar için fidan dikti

TÜGVA İstanbul Destek Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ''TÜGVA Hatıra Ormanı ve Fidan Dikim Töreni'' Çekmeköy Ormanlarında yapıldı.

TÜGVA İstanbul Destek Koordinatörlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 'Geleceğe Nefes Ol' kapsamında geçen hafta yapılan etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu.

TÜGVA İstanbul Destek Koordinatörü Barış Kaplan'ın açılış yaptığı konuşmasıyla başlayan etkinlikte ayrıca temsili 500 fidan da ortaokul öğrencilerinin elinden toprakla buluşturuldu. Temsili 500 fidanın her birine Filistin Gazz'deki soykırıma dikkat çekilerek şehit edilen çocukların adları verildi.

Türkiye'de terör saldırında hayatlarını kaybeden çocuklar ile TÜGVA'da görev yaparken vefat eden gençlerin de adına fidan dikimi yapılırken programa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağara, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul Orman Bölge Müdür yardımcısı Mehmet Şakir Güneri de birer konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik fidan dikimi sonrasında yapılan çorba ikramıyla sona erdi.