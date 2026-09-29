TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMA TARİHİ 2026: Eylül enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayı verilerinin ardından gözler bu kez eylül enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak yeni TÜFE rakamları, yılın son çeyreğine güncel tabloyu ortaya koyacak. Veriler aynı zamanda kira artış oranı hesaplamalarında dikkate alınan enflasyon farkı açısından da önem taşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı eylül ayı enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile birlikte aylık ve yıllık değişim oranları da belli olacak. Eylül rakamları, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon tablosunu da tamamlayacak.
TÜİK'in son açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Eylül sonuçlarıyla birlikte bu oranlar da güncellenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Gelecek 12 aylık döneme yönelik yıllık enflasyon tahmini, piyasa katılımcılarında yüzde 23,70'e, hanehalkında ise yüzde 45,60'a çıktı.
Reelöneme göre düşüş gö sektörde ise beklentiler bir önceki dstererek yüzde 32,50 seviyesinde gerçekleşti. Böylece üç farklı grubun gelecek bir yıllık enflasyon görünümüne ilişkin tahminleri güncellenmiş oldu.