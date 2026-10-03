TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Eylül enflasyon verileri için geri sayım başladı. Eylül ayı enflasyon rakamları, ekim ayında uygulanacak kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına kadar birçok kalem açısından önem taşıyor. Piyasaların Eylül enflasyon beklentisi de belli oldu.