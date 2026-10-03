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Giriş Tarihi: 3.10.2026 09:56

TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon beklentisi belli oldu!

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyonun yanı sıra 12 aylık ortalamalara göre değişim de netleşecek. Ekonomistlerin Eylül 2026 enflasyonuna ilişkin tahminleri ise açıklanacak resmi veri öncesinde belli oldu. Peki, TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

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TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon beklentisi belli oldu!
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Eylül enflasyon verileri için geri sayım başladı. Eylül ayı enflasyon rakamları, ekim ayında uygulanacak kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına kadar birçok kalem açısından önem taşıyor. Piyasaların Eylül enflasyon beklentisi de belli oldu.

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Verilerin normal takvimde 3 Ekim'de açıklanması beklenirken, 3 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

Açıklanacak verilerle Eylül ayındaki aylık fiyat değişiminin yanı sıra yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi de belli olacak.

EYLÜL 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

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EYLÜL ENFLASYON VERİSİ NELERİ ETKİLEYECEK?

TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisi, yalnızca aylık ve yıllık enflasyonun güncel görünümünü ortaya koymayacak. Veriler, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranının belirlenmesinde kullanılan 12 aylık ortalama TÜFE değişiminin de hesaplanmasını sağlayacak.

Ayrıca yılın son çeyreğine ilişkin enflasyon görünümünün değerlendirilmesi açısından da Eylül verileri takip edilecek.

AĞUSTOS 2026 ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre TÜFE, yıllık bazda yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti. Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda da değişim göstermişti.

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim ayı kira zammı oranı için gözler TÜİK'te!

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon beklentisi belli oldu!
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