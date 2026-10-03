TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 2026 Eylül enflasyon verileri için geri sayım başladı. Eylül ayı enflasyon rakamları, ekim ayında uygulanacak kira artış oranından memur ve emekli maaşlarına kadar birçok kalem açısından önem taşıyor. Piyasaların Eylül enflasyon beklentisi de belli oldu.
TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Verilerin normal takvimde 3 Ekim'de açıklanması beklenirken, 3 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle açıklama tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.
Açıklanacak verilerle Eylül ayındaki aylık fiyat değişiminin yanı sıra yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi de belli olacak.
TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisi, yalnızca aylık ve yıllık enflasyonun güncel görünümünü ortaya koymayacak. Veriler, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranının belirlenmesinde kullanılan 12 aylık ortalama TÜFE değişiminin de hesaplanmasını sağlayacak.
Ayrıca yılın son çeyreğine ilişkin enflasyon görünümünün değerlendirilmesi açısından da Eylül verileri takip edilecek.