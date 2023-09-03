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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Tüketici hakları çocukken öğretilecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Tüketici hakları çocukken öğretilecek
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve haklarının doğru şekilde öğretilmesi amacıyla bir dizi çalışma yürütecek. Milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, eğitim çağındaki çocuklar ve gençleri bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmaları desteklemek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde "Bilinçli Tüketici, Güvenli Alışveriş" adlı müzikal oyun sahnelenmesi sağlanacak. Ayrıca resim ve karikatür yarışmaları düzenlenecek.

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Tüketici hakları çocukken öğretilecek
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