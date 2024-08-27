Fenomen miili sporcu Yusuf Dikeç: ‘Kalbinizden anne sevginizi, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin’

Yurt genelinden 455 sporcunun katıldığı yarışmada milli sporcular, müsabakada dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim ettiler.

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan tesislerinde devam eden atış müsabakaları ödül töreninde gazetecilere konuşan federasyon başkanı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, bu yarışma zafer kupasını içerdiğini aynı zamanda Eylül ayında Peru'nun Lima kentinde yapılacak dünya gençler şampiyonası için seçme yarışmasını da kapsadığını belirtti.

Bugünkü yarışmalarda 5 sporcumuz ülkemizi dünya gençler şampiyonasında temsil edecekler diyen Çolakoğlu, ''İnşallah orada da başarılar elde ederiz. Yarışmalarımız devam edecek inşallah barajı geçen arkadaşlarımız çıkarsa yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhanlar yetiştireceğiz'' şeklinde konuştu. Burada önemli bir gelişme var diyen Çolakoğlu, Erdemli' deki poligon Avrupa, Ortadoğu ve Balkanların en iyi atıcılık tesislerinden birisi, halkı olarak sayın bakanımız Osman Aşkın Bak, Fransa' daki olimpiyatlarda alınan başarıdan sonra Mersin'deki poligonun adını Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan poligonu olsun dedi biz çok mutlu olduk. Yurt dışına gittiğimiz tüm poligonlarda Olimpiyat madalyalı sporcuların fotoğrafları asılı idi. Çok şükür bu bizde de oldu biz de şampiyonlarımızın isimlerini tesisimize verdik. Çok mutluyuz 7 adet kota alan sporcularımız ile gittik 1 madalya ile geldik ama gelecek açısından çok ümit verici sonuçlar elde ettik. Mutluyuz, bunu yaşattıkları için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altını kaçırdık ama prestij kazandık. Türkiye'nin böyle bir gurura ihtiyacı vardı, deprem felaketi yaşadık, seçimler geçirdik ekonomik krizler yaşadık ama Yusuf Dikeç'in bir anda popüler olması milletimize ayrı bir sevinç yaşattı. Toplumumuzun buna ihtiyacı vardı bunu sağladıkları için teşekkür ediyoruz'' diye belirtti.

Milli sporcu Yusuf Dikeç ise, Erdemli atış poligonunda 7 yıl tesis amirliği yaptığını belirtti. Görev yaptığımız tesise ayrıca ismimizin verilmesi bizleri mutlu ve motive ettiğini söyledi. Bir ülkenin gençliğini ne kadar zinde ve kontrol altında tutabilir ne kadar ülke sevgisini aşılayabilirseniz o kadar başarılı olursunuz diyen Dikeç, Şimdi gençler bakıyorlar ve önlerinde 51 yaşına gelmiş bir insan var ve 24 yıl çalışmış insan var. Bir değil iki değil 5'inci olimpiyatın sonunda madalya kazanmış bir insan olarak gençleri ayrı bir şekilde motive ediyordur. Ben gençlerimize güveniyorum ve bu başarıları daha üst seviyelere çıkartacaklarına inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem ve tereddüttüm yok. Bizleri kendi aralarında görmeleri onlar için bir motive kaynağıdır. Gençlere bir idol olmak tavır ve davranışınızla ülke sevginizle bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gençlerimize şunu söylüyorum bu ülkeye hizmet etmenin o kadar çok değişik yolları var ki, ''kalbinizden anne sevginizi, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin. Çünkü bu ülkeyi bir yerlere taşımak için el ele vermemiz gerekiyor. Gençlerimize güvenim sonsuz ve ülkemizi üst seviyeye taşıyacaklardır'' ifadesini kullandı.

Şevval İlayda Tarhan da açıklamasında, ismimizin tesise verilmesinden sonra buraya ilk kez geldim. Geleceğimiz gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah devamı gelir'' diye belirtti. Tarhan, tesise adının verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Bilindiği gibi toplumumuzda erkeklerin soy adı sürdürülüyor benim de soyadım tesiste yaşayarak devam edecek. Çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Müsabakada dereceye giren genç ve yıldız sporculara madalyaları verildi. Milli sporcularla genç sporcular anı fotoğrafı çektirdi.