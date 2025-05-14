Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Erzurum’da çekilen fotoğrafın kahramanı konuştu: Görevimizi yaptık!

'TEBRİK MESAJLARI ALDIK'

Samet Arslan, "Babasına kızının iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledim. Sakinleştirip, serinkanlı kalmasını sağladık. O esnada her Türk polisinin yapması gerektiği gibi biz de görevimizi yaptık. Aşırı derecede yağmur yağıyordu, kardeşimize gerekli müdahaleyi kullandık. Her meslektaşım da benim yaptığımı yapardı, inanıyorum buna. Sağ olsun sıralı amirlerimiz olsun, çevredeki vatandaşlarımızdan olsun çok takdir topladık, tebrik mesajları aldık " diye konuştu