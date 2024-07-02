Tunca eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’den acı haber: Silahla vurularak öldürüldü!

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (60), Ardeşen İlçesi'nde Hasan Kumbasar ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (60) ile Hasan Kumbasar ve 2 arkadaşı karşılaştı. Aytemiz ile 3 kişi eskiye dönük yaşanılan husumetten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eski belde belediye başkanı Aytemiz silahla ateş edilerek ağır yaralandı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Aytemiz olay yerinde hayatını kaybetti. Aytemiz'i silahla ateş ederek öldüren kimin olduğu tespit çalışmaları sürerken , olayla ilgili Hasan Kumbasar ve 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.