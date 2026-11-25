Tecrübeli vali, yeni dönemde Türkiye'nin üretim üssü kentlerinden birinde mesai yapacak. Atama kararının ardından Tuncay Akkoyun'un özgeçmişi gündeme taşındı.
25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 59 bürokrat ve valinin görev yeri değişti. Kararnameye göre mevcut Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliği'ne atanırken, Mardin Valisi olarak görev yapan Tuncay Akkoyun yeni Gaziantep Valisi oldu.
1976 Elazığ doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı eğitimini 1999 yılında tamamlamıştır.
İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Sınavını kazanarak 29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.
2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere'de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır.
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında "Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır.
2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.
Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis'te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş'ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür.
İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen "Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya'da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya'nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır.
10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Mardin Valiliğine atanmıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.
Akkoyun, şimdi Gaziantep Valisi olarak görev alacak.
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