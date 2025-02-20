Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de 200 milyon liralık dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık iddiasına 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 20:30 Son Güncelleme: 20.2.2025 20:32

Tunceli’de 200 milyon liralık dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

Tunceli’de, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve hırsızlık yaparak çok sayıda vatandaşı 200 milyon TL borçlandıkları belirtilen 4 şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 200 milyon liralık dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

Tunceli İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde ikamet eden 4 şüpheli şahsın mağdurlara hile ile boş senet imzalattıkları, işyerlerinden çaldıkları imzalı boş senetleri rastgele miktarlar yazıp doldurarak ticari sözleşmeler üzerindeki parasal miktarlarda oynamak suretiyle 200 milyon TL borçlandırdıkları; sonrasında ise yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıkları, bu amaçla nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit etti.

Şüphelilere yönelik bu gün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerine başlandığı belirtildi.

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Tunceli’de 200 milyon liralık dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık iddiasına 4 gözaltı
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