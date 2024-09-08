Tunceli’den acı haber! Askeri araç devrildi: 4 şehit, 1 ağır yaralı

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre içinde 5 askeri personelin bulunduğu zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

3 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 2 asker, olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ'a kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Milletimizin başı sağ olsun Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"