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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:00 Son Güncelleme: 14.11.2024 12:01

Tunceli’de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan polis için tören düzenlendi

Tunceli’de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit (29) için cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis memurunun naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan polis için tören düzenlendi

Tunceli'de, dün merkez Atatürk Mahallesi'ndeki atış eğitim alanında arkadaşının silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yiğit Can Yiğit için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit polisin eşi İlknur Yiğit, abisi Mustafa Yiğit, yakınları, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile şehit polisin mesai arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşının tören alanına getirilişi esnasında eşi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Dualar edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Şehit polis memuru Yiğit Can Yiğit son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

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Tunceli’de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan polis için tören düzenlendi
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