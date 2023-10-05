Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:22 Son Güncelleme: 5.10.2023 18:23

Tunceli’de ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Tunceli’de 59 yaşındaki İsmet Uçar, ceviz ağacından düşerek hayatını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde meydana gelen olayda, ceviz silkelemek için ağaca çıkan 59 yaşındaki İsmet Uçar, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 ekipleri köye yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla, ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Emniyet adım adım takip etti! 2 milyarlık bahis çetesi böyle çökertildi
Gözünüze girdi mi şimdi
MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera’yı dolandırmıştı! Seçil Erzan’dan şok ifade: Banka biliyordu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli’de ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA