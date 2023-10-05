Tunceli’de ceviz ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde meydana gelen olayda, ceviz silkelemek için ağaca çıkan 59 yaşındaki İsmet Uçar, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 ekipleri köye yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla, ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.