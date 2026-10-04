Tunceli’de otomobil büfeye girdi! 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan büfeye girdi. Çarpmanın etkisiyle dolap ve stantlar devrilirken büfe önünde bekleyen vatandaşlar da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ekibi ile itfaiye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç içinde bulunanlarla birlikte 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör