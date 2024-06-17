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Giriş Tarihi: 17.6.2024 18:21

Tunceli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 kişi yaralandı

Tunceli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Tunceli’de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 kişi yaralandı

Tunceli'deki kaza, Tunceli-Ovacık yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 kişi yaralandı
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