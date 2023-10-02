Tünelde hız yapan cip viyadüğün ayağına çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Kağıthane Tüneli'nin Şişli çıkışında sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada tünel içerisinde hızla seyir halinde bulunan F.T. yönetimindeki 34 FNM 253 plakalı cip, tünelden çıktıktan sonra şağmurdan dolayşı yerlerin ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Cip, refüjü aşarak viyadüğün beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan sürücü F.T. ve beraberindeki H.A., C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipte sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasından sonra cipten çıkardığı yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan cipin sürücüsü F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korurken diğer 3 kişinin durumlarının hafif olduğu belirtildi. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.