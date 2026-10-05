Tünelde yarış faciayla bitti: Sürücü yanarak can verdi

TÜNEL ULAŞIMA KAPANDI, UZUN KUYRUK OLUŞTU

Kaza ve yangın nedeniyle Trabzon-Gümüşhane istikametindeki ulaşım bir süre durduruldu. Tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekiplerin araç ve kaza yerindeki çalışmaları devam etti. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Beton mikserinin sürücüsü Y.B. (36) ise yangın sırasında oluşan dumandan etkilendi. Y.B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini ve yarış yaptığı öne sürülen diğer otomobilin sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör