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Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:01

Tünelde yarış faciayla bitti: Sürücü yanarak can verdi

Trabzon’un Maçka ilçesinde T2 Tüneli’nde yarış yaptığı öne sürülen iki otomobilden biri, önünde ilerleyen beton mikserine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan sürücü, yanarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından tünel ulaşıma kapanırken, diğer otomobilin olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Tünelde yarış faciayla bitti: Sürücü yanarak can verdi
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Korkunç kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi'nde bulunan T2 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane istikametinde ilerleyen iki otomobilin tünel içerisinde yarış yaptığı iddia edildi.

BETON MİKSERİNİN TEKERİNE ÇARPTI

Yarış yaptığı belirtilen otomobillerden biri, önünde seyreden beton mikserinin tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak tünel içerisinde sürüklendi. Ardından araçta yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil adeta alev topuna dönerken, kazaya karışan diğer otomobilin ise olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

SÜRÜCÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan tünelde güvenlik önlemi alırken diğer yandan alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü. Ancak otomobilde bulunan bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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TÜNEL ULAŞIMA KAPANDI, UZUN KUYRUK OLUŞTU

Kaza ve yangın nedeniyle Trabzon-Gümüşhane istikametindeki ulaşım bir süre durduruldu. Tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekiplerin araç ve kaza yerindeki çalışmaları devam etti. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Beton mikserinin sürücüsü Y.B. (36) ise yangın sırasında oluşan dumandan etkilendi. Y.B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini ve yarış yaptığı öne sürülen diğer otomobilin sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON #MAÇKA

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Tünelde yarış faciayla bitti: Sürücü yanarak can verdi
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