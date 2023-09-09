Tüp bebek tedavisinde umut Türkiye! Bulgar çiftin 17 yıllık evlat hasreti İstanbul’da son buldu

ÜLKELERİNDE RANDEVU ALAMAMAKTAN YAKINIYORLAR

Türkiye'nin tüp bebek tedavilerinde tüm dünya ile yarışır durumda olduğunu ve sağlık turizmi açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Ülkemizi tercih eden çiftler en son geliştirilen teknolojiler ile donatılmış laboratuvar ve tedavi hizmetini buluyor. Bu hizmeti de diğer ülke şartlarına kıyasla oldukça yüksek kalitede ve daha uygun bir maliyet ile alıyorlar. Ülkelerinde randevu bile almanın güçlüğünden yakınan yabancı çiftlerimiz Türkiye'de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor ve haftalar öncesinden kurumumuza ait tercümanlar ile iletişime geçerek istedikleri döneme göre bir program oluşturabiliyorlar" diye konuştu.