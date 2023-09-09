Tüp bebek tedavisinde umut Türkiye! Bulgar çiftin 17 yıllık evlat hasreti İstanbul’da son buldu

Bulgaristan'ın Dupnista şehrinde yaşayan Yordanka Valerieva Stoyanov (37) – Svetlin Alexandrov Stoyanov (40) çifti tam 17 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Doğal yolla gebelik oluşmayınca kendi ülkelerindeki doktorların kapısını çalan çifte her şeyin yolunda olduğu ve bir problem görülmediği söylendi. İstedikleri sonuca ulaşamayan çift bir sürelik bekleyişin ardından Bulgaristan'da aşılama tedavisi olmaya karar verdi. Anne-baba olmanın hayalini kuran çift, Bulgaristan'da 4 kez aşılama 3 kez de tüp bebek tedavisi olmalarına rağmen her defasında başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşadı. Bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorulan ve kendilerini çaresiz hisseden çift Türkiye'ye gelerek çocuk sahibi olan arkadaşlarını görünce İstanbul'un yolunu tuttu. Çift, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'ya ulaştı.
KİŞİYE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ
Stoyanov çiftinin tedavisini yürüten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Çiftimizin muayenesini yapıp rutin testlerini inceledik. Uzun yıllar gebe kalınmasına engel olan faktörler değerlendirildi. Rahim incelemesi ve genetik testler yapıldı. Tekrarlayan başarısızlıklara yol açabilecek diğer nedenler ( pıhtılaşma faktörleri, immünolojik vb. sebepler) araştırıldı. Yapılan rahim filminde rahim yapısının normalden biraz farklı ve küçük olduğu gözlendi. Bu amaçla hastaya histeroskopik olarak rahim düzeltme ve genişletme operasyonu yapıldı. Pıhtılaşma faktörlerindeki bir bozukluktan dolayı da kan sulandırıcı tedaviler başlatıldı. Tüp bebek tedavisine de bu önlemler alındıktan sonra başlandı. Sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz oğulları Alexander'a kavuştu" dedi.
ÜLKELERİNDE RANDEVU ALAMAMAKTAN YAKINIYORLAR
Türkiye'nin tüp bebek tedavilerinde tüm dünya ile yarışır durumda olduğunu ve sağlık turizmi açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Ülkemizi tercih eden çiftler en son geliştirilen teknolojiler ile donatılmış laboratuvar ve tedavi hizmetini buluyor. Bu hizmeti de diğer ülke şartlarına kıyasla oldukça yüksek kalitede ve daha uygun bir maliyet ile alıyorlar. Ülkelerinde randevu bile almanın güçlüğünden yakınan yabancı çiftlerimiz Türkiye'de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor ve haftalar öncesinden kurumumuza ait tercümanlar ile iletişime geçerek istedikleri döneme göre bir program oluşturabiliyorlar" diye konuştu.