Tur kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul İzmir otoyolu Akhisar gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada Pamukkale'ye kaplıcalara giden yolcuları taşıyan tur otobüsü, otoyolda döneceği sapağı kaçırmış ve geri geri manevra yapmıştı. O sırada arkadan gelen kereste yüklü tır otobüse çarpmış ve can pazarının yaşandığı korkunç kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü kaza sonrası hayatını kaybedenlerden 10 yolcu Bursa'da 1 yolcu ise Konya'da toprağa verildi.

BURSA VE İLÇELERİ YASA BOĞULDU

Feci kazada hayatını kaybeden Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) için bugün cenaze törenleri düzenlendi. Bursa'da gerçekleştirilen cenaze törenlerinde, hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenleri camileri doldurdu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından3 kişi Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 kişi Karacabey ilçesinde, 3 kişi Bursa Merkezde ve 1 kişi ise Gemlik ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun ise Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.