Tur minibüsü, kamyona çarptı: İsviçreli doktor öldü, 10 yaralı

Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi yakınlarında Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 turisti Manavgat'a götürmek üzere yola çıkan Hamit Şahin idaresindeki tur minibüsü, yolun sağ tarafında park halindeki 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanı ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada, doktor olduğu öğrenilen İsviçreli Diana Meyer hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile isimleri tespit edilemeyen İsviçreli ve Alman 10 turist yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslar ile en yakındaki hastanelere taşındı. İsviçreli doktor Diana Meyer'in cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diana Meyer'in kızı ve annesiyle tatil için Almanya üzerinden uçakla Antalya'ya geldiği ve kalacakları otele minibüsle götürüldükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü ise kazadan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaza anında evinde uyuduğu belirtildi.