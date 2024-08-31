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Giriş Tarihi: 31.8.2024 14:41 Son Güncelleme: 31.8.2024 15:01

Turist kaldığı otelde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta Fransız turist kaldığı otelde ölü bulundu. Emniyet güçleri turistin şüpheli ölümünü araştırıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Turist kaldığı otelde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt ilçesinde Gökevler Mahallesinde bulunan bir otelde Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Fransız turist sabah saatlerinde havaalanına gitmek için taksi çağırdı. Ancak gelen taksi turiste ulaşamayınca otel çalışanlarına durumu bildirdi. Turistin kaldığı odayı kontrol eden otel çalışanları turistin hareketsiz olduğunu gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda Fransız turistin hayatını kaybettiği belirtilirken emniyet güçleri turistin şüpheli ölümünü araştırıyor.

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Turist kaldığı otelde ölü bulundu
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