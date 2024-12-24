Turistik Doğu Ekspresi güllerle karşılandı

23 Aralık'ta Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman tarafından bu sezonun ilk seferine uğurlanan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan Garı'nda Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolü tarafından karşılandı. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk 4 rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2024- 2025 dönemi ilk seferinde mola yerlerinden Erzincan'da güllerle karşılandı, ikramlarla uğurlandı.

Erzincan halk oyunları ekibi tarafından karşılanan Turistik Doğu Ekspresi yolcularına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü tarafından gül takdim edildi. Yolcularla bire bir ilgilenen Vali Aydoğdu ve il protokolüne yolcular teşekkür etti. Erzincan Garı'nda yolcuları çiçeklerle karşılayan Vali Hamza Aydoğdu, "Bizim hem kültürel anlamda hem de tarihsel anlamda çok ciddi bir geçmişimiz var.

Su sporları ve doğa sporlarında Erzincan Türkiye'nin öncü illerinden birisi. Bizim arkadaşlarımızla birlikte sizi ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Her zaman bekleriz, burası dört mevsim gerçekten görülmesi gereken bir şehir. Ergan Dağı'mız, Kemaliye, İliç ve diğer ilçelerimiz, tarihi müzemiz, şalelerimizle gerçekten Erzincan ışıl ışıl ışıldayan bir şehir" dedi.

Yolculardan Elif Tepe, "Çok güzel bir şekilde karşılandık. Çok özel yöresel ürünler var. Erzincan'a tekrardan gelmek isteriz" dedi. Yaklaşık 2 saat 10 dakika Erzincan'da kalan Turistik Doğu Ekspresi yolcularına Erzincan Valiliği tarafından hazırlanan stantlarda bulunan yöresel ürünlerden ikram edildi. 23 Aralık'ta başlayan yeni sezonda 1360 kilometrelik parkur 26 saatte tamamlanacak. Ankara-Kars yönünde 30, Kars- Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirecek ve yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verilecek.