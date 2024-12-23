Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 sezonunun ilk seferine çıktı. Ankara- Kars arasındaki güzergâhta sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için Ankara Tren Garı'nda tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD yetkilileri ve Turistik Doğu Ekspresi yolcuları katıldı.Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "2019'da ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz. Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacak" ifadelerini kullandı.YOĞUN talep üzerine Turistik Diyarbakır Ekspresi, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi, Ankara-Tatvan Turistik Ekspresi gibi yeni rotaları da hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bilet satışlarının da başladığını açıkladı. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi biletleri, 2024-2025 sezonunda kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.