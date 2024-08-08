Turistik Tatvan treni ikinci yolculuğunu tamamladı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis'i hep birlikte, el ele, gönül gönüle vererek, gece gündüz çalışarak, kalkınan, gelişen, turizm şehri olan ve bölgesinin parlayan yıldızı yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Turizm treninin ikinci seferini karşılamak için toplandık. Inşallah Bitlis'imiz tarihiyle, sosyolojisiyle hak ettiği yerlere getireceğiz. Bitlis aşkıyla yüreği yanan iş adamlarıyla, siyasetçileriyle, sivil toplum örgütleriyle hep birlikte, Bitlis'i hep birlikte, el ele, gönül gönüle vererek, gece gündüz çalışarak, kalkınan, gelişen, turizm şehri olan ve bölgesinin parlayan yıldızı yapacağız. Bitlisimizin bu hedeflere ulaşacağına gönülden inanıyorum. Çünkü çok zengin bir tarihi potansiyeli var. Bitlis'in yüreği yanan iş adamları var. Hayırsever iş adamları var. Her bölgede çalıştık. Mesleğimiz gereği. Ben iline bu kadar düşkün olan iş adamlarını burada gördüm. Allah onları var etsin. Ayaklarına taş değdirmesin. Onların da yollarını açık etsin. Yarın Bitlis'i gezeceğiz, göreceğiz. Tanıma aşamasına geçtik. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise, "Bir ayın sonunda da nihayet değerli öğrencilerimizle beraber bugün buradayız. İstanbul Üniversitesi güzide 17 fakültesinden 5'er kişi, yöneticilerimizle birlikte yaklaşık 96 kişi trenle buraya geldik. İnşallah yarın çok müthiş bir gün olacak. Nitekim kurtuluş günüyle başlayacağız. Arkasından Bitlis'imizin son tarihi düzenlemeyle gerçekleşen şehri görüp Bitlis Eren Üniversitesi'nde bir öğlen yemeği olacak. Arkasından da Nemrut. Koca bir gün olacak. İnşallah önümüzdeki dönem daha pek çok sefer turistik Tatvan seferi olarak gerçekleşir. Belediye Başkanımız da ve diğer bütün yetkililerimizle bu şehri daha çok tanıtımını gerçekleştirirler."