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Giriş Tarihi: 10.1.2025 22:38 Son Güncelleme: 10.1.2025 23:15

Turistleri hedef alan tırnakçılar çetesinde 21 tutuklama

Turistlerin parasını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yapan taksi ticari taksi şoförleri ve onlarla ile birlikte hareket eden çetenin 21 üyesi tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Turistleri hedef alan tırnakçılar çetesinde 21 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, turistleri paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yapan ticari taksi şoförleri ve onlarla ile birlikte hareket eden şüpheliler tespit edilmişti.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 33 eyleme karışan çetenin lideri Saffet Ü. ve 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Turistleri hedef alan tırnakçılar çetesinde 21 tutuklama
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