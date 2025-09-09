Turistleri taşıyan tur otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki tur otobüsünde çıktı. Turist taşıyan tur otobüsü seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor kısmında başlayan yangın otobüsü sardı. Otobüsün alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

CADDE BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular olaydan yara almadan kurtulurken, otobüste başlayan yangın yol kenarında park halinde bulunan 3 araca sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs ve 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 otomobilde hasar oluştu. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yanan otobüs ve otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.