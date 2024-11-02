Turizmin başkentini festival heyecanı sardı

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Antalya ayağı 2-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festivalin, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 gün sürecek Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler olacağını söyledi. 77 ayrı noktada toplam 285 etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Ersoy, Konyaaltı Beach Park'a bir ana sahne kurulduğunu, oluşturulan Çocuk Köyü'nde eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar hazırladıklarını anlattı.Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performanslarının da festivalde olacağını söyleyen Ersoy, "Şehrin çeşitli noktalarında da dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergilerimiz olacak. Sergilerin olduğu etkinlik mekânlarımız festival süresince her yaştan sanatseverin katılabileceği heykel, resim, ebru, moda, çini gibi farklı alanlarda sanat atölyelerine ve workshoplara da ev sahipliği yapacak" diye konuştu. Son 7 yılda 61 şehir 358 ilçede toplam 895 bin izleyiciyle buluşan Gezen Sinema TIR'ının da Antalya'da olacağını açıklayan Ersoy, "Antalya'da tam 13 noktayı Festival Lezzet Durağı olarak belirledik. Belli kriterlerle belirlediğimiz bu noktalarda asırlara dayanan lezzetleri, hikâyesiyle, malzemesiyle ziyaretçilerimiz deneyimleme imkânına sahip olacaklar" dedi.İngiliz merkezli Collins Sözlüğü, "brat" kelimesinin yılın kelimesi olduğunu duyurdu. Sözlük, "brat" kelimesini "kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden" biri olarak tanımladı. Bu yıl İngiliz şarkıcı Charli XCX ile özdeşleşen "brat" kelimesi, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşen albümünün adı. Bu yılın öne çıkan bir başka kelimesi "brat summer" hakkında ise "estetik ve yaşam biçimi olarak kendini kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.