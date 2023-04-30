Türk balerin en prestijli okula seçildiokula

İstanbul'da eğitim hayatına devam eden 13 yaşındaki bale öğrencisi Mercan Çelik, Monako'daki dünyanın prestijli bale okullarından Academie Princesse Grace'de tam burslu eğitim almaya hak kazandı. Henüz 4 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle başladığı baleye ortaokulda ağırlık veren Çelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimine devam etti. Burada bale öğrenimini sürdüren Çelik, 1 haftalığına Monako'daki dünyaca ünlü akademi Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı. Yaz kampında eğitmenlerin dikkatini çeken Çelik, İtalya'da katıldığı "Youth Grand Prix" yarışmasında 3'üncülük elde etti ve 8'inci sınıfta Academie Princesse Grace'de tam burslu eğitim hakkı kazandı. Çelik, bale serüvenine yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek. Anne Semen Çelik, "Mercan 'Ben yurtdışında eğitimimi yapacağım ama tekrar ülkeme döneceğim. Ülkemde de kendim gibi çocukların yetişmesinde, okulumda devam etmek istiyorum' diyor. Onun da esasında en büyük ideali o" dedi.