Türk Sahil Güvenlik, Yunanlıları böyle kovaladı...

BALIKÇILAR GERİ ADIM ATMADI

Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı.