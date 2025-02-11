Türk bilim ekibi 9’uncu kez Antarktika’da

9. ULUSAL Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 60 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Brezilya ve Şili üzerinden 103 enlem güneye uzanan zorlu bir yolculuk yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle Beyaz Kıta'ya uğurlanan 20 kişilik ekip, 2.5 gün süren yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na vardı. Ada yakınlarında bulunan Şili bayraklı Betanzos isimli gemiye gelen bilim ekibi, toplu fotoğraf çektirdi. Bilim ekibi 19 ayrı proje icra edecek. AA