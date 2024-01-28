Türk Böbrek Vakfı’na mirasçı tahliyesi

30 Mayıs 1985 yılında kurulan Türk Böbrek Vakfı (TBV), 1989 yılından bu yana İstanbul Bahçelievler'de bulunan diyaliz merkezi ve 2000 yılında kurulan hastane ile hizmet veriyordu. Kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine başta merhum Ahmet Ermiş, Hacı Ali Akın ve merhum Osman Esen'in büyük bağışları ve yüzlerce vakıf gönüllüsünün destekleri ile inşa edilen hastane ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, 31 Ocak 2024 itibarıyla faaliyetlerine son veriyor.Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Adına TBV Başkanı Timur Erk "Maalesef, diyaliz hastalarımızı ve gönüllerimizi yaralayan bir haberi duyurmak zorunda kalıyoruz. Dönemin yerel yönetiminin vakfa tahsis ettiği araziler üzerine kurulan sağlık merkezlerimiz, tüm hukuki süreçler titizlikle gözetilerek, büyük emeklerle inşa edilmişti. Ancak 2000 yılında davacıların, kamuya bağışlanan araziler için vakfımıza ve MEB'e açılan davanın, daha sonra ikinci kuşak mirasçıların sağlık tesislerimiz ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na ve yerel belediyeye açtığı davaların ilk ve ikinci derece mahkemelerde aleyhe sonuçlanmasını takiben, ülkemize önemli hizmetler sunmuş olan sağlık kurumlarımızın faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Mahkemelerin kararları çerçevesinde, TBV'nin inşa ettiği merkezlerin tahliyesi kesinleşmiş oldu. 14 yıldır da Memorial Sağlık Grubu ile uyumlu bir işbirliği içinde sürdürdüğümüz Hizmet Hastanesi operasyonunun sonuna gelmiş olmakla birlikte, alınan ortak karar doğrultusunda kurumlarımız arasındaki stratejik işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.