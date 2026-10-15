Türk – Bulgar sınırında 2 milyon euroluk uyuşturucu

Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na çıkış işlemlerini yaparak Türkiye'ye geçeceğini beyan eden ahşap malzeme yüklü bir TIR'da yapılan aramada çantalar içine konulmuş brüt ağırlığı 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye yük taşıyan ve sürücüsü Ukrayna uyruklu olan TIR'da ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin bir milyon 810 bin euro (yaklaşık 100 milyon TL) olduğu belirtiliyor. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili Bulgar gümrük ve adli yetkililerin işlemleri sürüyor.