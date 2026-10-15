Haberler Yaşam Haberleri Türk – Bulgar sınırında 2 milyon euroluk uyuşturucu
Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:07

Türk – Bulgar sınırında 2 milyon euroluk uyuşturucu

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR’da yaklaşık piyasa değeri bir milyon 810 bin euro olan 221 kg esrar ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Türk – Bulgar sınırında 2 milyon euroluk uyuşturucu
  • ABONE OL

Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'na çıkış işlemlerini yaparak Türkiye'ye geçeceğini beyan eden ahşap malzeme yüklü bir TIR'da yapılan aramada çantalar içine konulmuş brüt ağırlığı 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye yük taşıyan ve sürücüsü Ukrayna uyruklu olan TIR'da ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin bir milyon 810 bin euro (yaklaşık 100 milyon TL) olduğu belirtiliyor. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili Bulgar gümrük ve adli yetkililerin işlemleri sürüyor.

#BULGARİSTAN #UKRAYNA #EDİRNE #TÜRKİYE #TÜRK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk – Bulgar sınırında 2 milyon euroluk uyuşturucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA