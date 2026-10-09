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Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:25

Türk – Bulgar sınırında kokain operasyonu

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelmekte olan bir TIR’da 12 kilogram kokain ele geçirildi. TIR’ın Boşnak sürücüsü tutuklandı.

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MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Türk – Bulgar sınırında kokain operasyonu
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Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelmekte olan bir TIR'da yapılan aramada 12 kilogram kokain ele geçirildi.

Avrupa'dan Türkiye'ye yük taşıdığını beyan ederek Bulgaristan'dan çıkış yapmak isteyen ve adı açıklanmayan Bosna Hersek vatandaşının kullandığı TIR aracı Kapıkule'ye geçişinden önce Bulgar gümrük ve güvenlik güçlerince arandı. Sürücü kabininde bulunan siyah bir çanta içerisinde bulunan 12 paket halinde daralı toplam ağırlığı 12 kilo 630 gram gelen maddeye uygulanan test sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE
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Türk – Bulgar sınırında kokain operasyonu
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