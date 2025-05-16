Türk Esnaf Sanatkarının sorunları İzmir’de masaya yatırıldı

Toplantının ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata günün anısına TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e Ahi Tablosu sunarken, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp de Türk esnafının kaptanına farklı ve anlamlı bir hediye takdim etti.Toplantıda İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf sanatkarların sorunları hakkında düşüncelerini Taha Enes Şener'e aktarırken, İESOB tarafından hazırlanan esnaf sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri kitabını da Türk esnaf sanatkarlarının genel müdürü Taha Enes Şener'e sundu. İstişare toplantısı, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, TESK yöneticileri, İzmir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Burdur ve Aydın illerinin Birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, genel sekreterleri, mesleki federasyonların temsilcileri, bakkallar odaları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

PALANDÖKEN'E TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf sanatkarlar açısından büyük önemi olan toplantının İzmir'de planlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e teşekkür etti.

YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLERDE SIKINTILAR YAŞIYORUZ

İstişare toplantısını son derece değerli ve yerinde bir düşünce olarak değerlendiren Ata, "Esnaf sanatkarlarımız ve teşkilatlarımız bugün zor koşullar altında faaliyetlerini sürdürmenin gayreti içindedirler. Esnaf sanatkarlar, sosyal güvenlik alanında, mesleki eğitimde, ulaşımda ve yerel yönetimlerle ilişkilerde önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra, AVM'ler, kayıt dışı çalışanlar, işyeri stopajları, yüksek kiralar ve finansal destekler konularında da yasal düzenlemelerle çözülebilecek beklentileri bulunmaktadır.' dedi.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

İzmir Birliği'nin sorunlara çözüm getirebilmek için kurum ve kuruluşlarla işbirliğine özen gösterdiğini kaydeden başkan Ata, "Örneğin geçen hafta sonu yine bu otelde, mesleki eğitim alanında tüm Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir çalıştay düzenledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir'de ilk kez bu denli geniş çaplı bir çalıştay düzenlemenin kıvancını yaşadık. Ülkemizin geleceğini aydınlatacak önemli bir adım olarak gördüğümüz çalıştayımıza Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Durmuş Can, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi başta olmak üzere eğitim dünyasının değerli isimleri katıldı. Çok sayıda oda başkanımızın aktif olarak masa çalışmalarında yer aldığı çalıştaya, İzmir'deki 30 ilçenin milli eğitim müdürlerinin yanı sıra mesleki eğitim merkezleri, mesleki teknik anadolu liseleri ve özel eğitim meslek liselerinin değerli müdürleri de katılarak, mesleki eğitimin vizyonunu geliştirme çabalarımıza ortak oldular. " diye konuştu.

BU TÜR İSTİŞARELER SAHADAKİ SORUNLARIN DOĞRU TESPİT EDİLMESİNDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Esnaf sanatkarların sorunlarından yapısal reform beklentilerine değin pek çok konuyu detaylı ele almayı hedeflediklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Bu tür istişareler sahadaki sorunların doğru tespit edilmesinde hayati öneme sahip. Sorunların doğru tespit edilmesi de, sıkıntılara kalıcı çözümlerin getirilmesine vesile olacaktır' diye konuştu.

ESNAF TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Esnaf teşkilatları ile işbirliği içinde çalışmaya özen gösterdiklerini ifade eden Taha Enes Şener ise, TESK'in bölge toplantılarına ve her bölgenin esnaf temsilcilerinin düşünce ve önerilerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Toplantıda birlik başkanları ve esnaf yöneticileri de söz alarak bölgelerinde ve sektörlerinde yaşanan güncel gelişmeleri, yerelden gelen talepleri ve beklentileri dile getirdiler.