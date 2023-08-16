Türk futbolunun acı günü! Sakıp Özberk, hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sakıp Özberk'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



BİRÇOK KULÜP ÇALIŞTIRDI

Sakıp Özberk futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında; teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

