Haberler Yaşam Haberleri Türk futbolunun acı günü! Sakıp Özberk, hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.8.2023 09:50

Türk futbolunun acı günü! Sakıp Özberk, hayatını kaybetti

Sakıp Özberk, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki yazlığının yakınında denize girdi. Özberk’in gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Özberk, yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA
Türk futbolunun acı günü! Sakıp Özberk, hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sakıp Özberk'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK KULÜP ÇALIŞTIRDI
Sakıp Özberk futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında; teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
İzmir'de kan donduran olay: Minibüsten indirip öldürdüler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere Türk kelimesi geçer?
İstanbul çöp kokacak
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Bakan Özhaseki o şehri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk futbolunun acı günü! Sakıp Özberk, hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA