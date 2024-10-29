Haberler Yaşam Haberleri Türk işadamına şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar
Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:44 Son Güncelleme: 29.10.2024 15:06

Türk işadamına şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

Sanat, futbol, ve iş dünyasındaki tanınmış isimlere sattığı milyon dolarlık saatlerle adından sıkça söz ettiren “saat kralı” lakaplı  Cologne Watch’ın kurucusu Sadullah Y. ve Abdullah Y.  Türkiye dönüşü Düsseldorf Havalimanı’nda gözaltına alındı. İki kardeşin uyuşturucudan gelen kara parayı lüks saatler satarak akladığı ileri sürülürken, milyonlarca euroyu bulan mal varlıklarına el kondu.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Türk işadamına şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar

https://www.sabah.com.tr/trend/galeri/yasam/turk-isadamina-sok-suclama-uyusturucu-parasini-boyle-aklamislar

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Türk işadamına şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar
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