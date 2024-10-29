Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:44Son Güncelleme: 29.10.2024 15:06
Türk işadamına şok suçlama: Uyuşturucu parasını milyon dolarlık saatlerle aklamışlar
Sanat, futbol, ve iş dünyasındaki tanınmış isimlere sattığı milyon dolarlık saatlerle adından sıkça söz ettiren “saat kralı” lakaplı Cologne Watch’ın kurucusu Sadullah Y. ve Abdullah Y. Türkiye dönüşü Düsseldorf Havalimanı’nda gözaltına alındı. İki kardeşin uyuşturucudan gelen kara parayı lüks saatler satarak akladığı ileri sürülürken, milyonlarca euroyu bulan mal varlıklarına el kondu.