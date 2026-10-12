Türk işadamını Tayland’da Çinli çete gasp etti

Tayland'da Kutay Aslan isimli bir işadamı ve Myanmar uyruklu temizlikçisini kelepçeleyerek rehin alan Çin uyruklu silahlı çete; 824 bin dolarlık kripto para, nakit ve ziynet eşyasından oluşan toplam 54.3 milyon TL değerindeki vurgunun ardından kayıplara karıştı. Tayland polisi, 5 şüphelinin kimliğini tespit etse de zanlıların olaydan 6 saat sonra ülkeden kaçtığı belirlendi. Çin uyruklu 5 kişilik çete, 34 yaşındaki Türk işadamı Kutay Aslan'ı hedef alarak Pattaya'daki lüks evinin yakınlarında yer kiralayıp takibe başladı. 6 Ekim saat 03.30 sularında kar maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 kişi konuta zorla girdi. Saldırganlar, Kutay Aslan ve temizlikçisini kelepçeleyip darp ederek etkisiz hale getirdi.

Aslan'ı baskı altına alan çete; 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) kripto para, 210 bin baht nakit, 5 adet Rolex kol saati ve 4 cep telefonunu gasp etti. Toplam 54.3 milyon TL'lik vurgunun ardından saldırganlar hızla kaçtı. Güvenlik kameraları ve terk edilen kaçış aracındaki delilleri inceleyen Tayland polisi, olaya karışan 5 şüphelinin kimliğini tespit etti: Dong Ping (38), Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31). Pattaya Eyalet Mahkemesi şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ancak incelemelerde zanlıların soygunun ardından 6 saat içinde Don Mueang Havalimanı üzerinden Çin, Malezya ve Hong Kong yönlerine kaçtıkları saptandı. Tayland makamları, zanlıların iadesi için Çin Büyükelçiliği ile temasa geçerek Interpol'e Kırmızı Bülten başvurusunda bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör