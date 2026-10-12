Türk işadamını Tayland’da Çinli çete gasp etti

Tayland'da Kutay Aslan isimli bir işadamı ve Myanmar uyruklu temizlikçisini kelepçeleyerek rehin alan Çin uyruklu silahlı çete; 824 bin dolarlık kripto para, nakit ve ziynet eşyasından oluşan toplam 54.3 milyon TL değerindeki vurgunun ardından kayıplara karıştı. Tayland polisi, 5 şüphelinin kimliğini tespit etse de zanlıların olaydan 6 saat sonra ülkeden kaçtığı belirlendi. Çin uyruklu 5 kişilik çete, 34 yaşındaki Türk işadamı Kutay Aslan'ı hedef alarak Pattaya'daki lüks evinin yakınlarında yer kiralayıp takibe başladı. 6 Ekim saat 03.30 sularında kar maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 kişi konuta zorla girdi. Saldırganlar, Kutay Aslan ve temizlikçisini kelepçeleyip darp ederek etkisiz hale getirdi.
Aslan'ı baskı altına alan çete; 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) kripto para, 210 bin baht nakit, 5 adet Rolex kol saati ve 4 cep telefonunu gasp etti. Toplam 54.3 milyon TL'lik vurgunun ardından saldırganlar hızla kaçtı. Güvenlik kameraları ve terk edilen kaçış aracındaki delilleri inceleyen Tayland polisi, olaya karışan 5 şüphelinin kimliğini tespit etti: Dong Ping (38), Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31). Pattaya Eyalet Mahkemesi şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ancak incelemelerde zanlıların soygunun ardından 6 saat içinde Don Mueang Havalimanı üzerinden Çin, Malezya ve Hong Kong yönlerine kaçtıkları saptandı. Tayland makamları, zanlıların iadesi için Çin Büyükelçiliği ile temasa geçerek Interpol'e Kırmızı Bülten başvurusunda bulundu.