Kahvaltıdan sonra ya da günün herhangi bir saatinde içilen Türk kahvesinin köpüklü olması lezzetini tamamlıyor. Evde bol köpüklü kahve hazırlamak isteyenler için bazı basit püf noktaları öne çıkıyor. Kahveyi cezvede pişirirken uygulanacak yöntemlerle köpüğün daha iyi oluşması sağlanabiliyor.
Bol köpüklü Türk kahve hazırlamak için öncelikle kahvenin taze olması gerekiyor. Bayatlamış ya da nem almış kahve, köpük oluşumunu olumsuz etkileyebiliyor. Kahvenin pişirme aşamasında acele edilmemesi ve karışımın kaynama noktasına gelmeden ocaktan alınması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.
Bol köpüklü kahve için ölçü de önemli. Bir fincan Türk kahvesi için bir fincan su ve damak tadına göre yaklaşık bir ya da iki tatlı kaşığı Türk kahvesi kullanılabiliyor. Kahve ve suyun cezvede iyice karıştırılması, pişirme öncesinde homojen bir karışım elde edilmesini sağlıyor.
Türk kahvesinin yüksek ateşte hızlı şekilde pişirilmesi köpüğün oluşmasını ve korunmasını zorlaştırabiliyor. Kahvenin kısık ateşte, yavaşça ısınması öneriliyor. Bu süreçte kahveyi sürekli karıştırmak yerine pişirme öncesinde karıştırıp sonrasında kendi halinde bırakmak daha iyi köpük oluşmasına yardımcı oluyor.
Kahve cezvede ısınırken yüzeyinde köpük oluşmaya başlıyor. Köpük yükseldiğinde kahvenin taşmasını beklemeden cezve ocaktan alınmalı. Oluşan köpük fincanlara paylaştırıldıktan sonra kahve yeniden kısa süre ısıtılarak fincanlara dökülebiliyor. Kahvenin uzun süre kaynatılması köpüğün azalmasına neden olabiliyor.
Kahvenin cezvede eşit şekilde ısınması için cezvenin boyutu da önemli. Hazırlanacak kahve miktarına uygun cezve kullanmak, kahvenin kontrollü biçimde pişmesini kolaylaştırıyor. Özellikle az miktarda kahve hazırlarken çok büyük cezveler tercih edilmemesi öneriliyor.