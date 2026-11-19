2. Kahveyi ve suyu doğru ölçüde kullanın

Bol köpüklü kahve için ölçü de önemli. Bir fincan Türk kahvesi için bir fincan su ve damak tadına göre yaklaşık bir ya da iki tatlı kaşığı Türk kahvesi kullanılabiliyor. Kahve ve suyun cezvede iyice karıştırılması, pişirme öncesinde homojen bir karışım elde edilmesini sağlıyor.