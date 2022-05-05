Türk kaptanın mucize kurtuluşu! Denizde 2.5 gün yaşadı

"2 TANE ÇOCUĞUMUZ VAR, 3 GÜNDÜR YAŞAMIYORUM"



Seçkal, "Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Diğerleri farklı milletten insanlar. Belki düşmanlık besleyip itmişlerdir hiçbir şey bilgi alamıyoruz kamera görüntüsü de yok. Lütfen vatandaşınıza sahip çıkın. Ailesine kavuşması için ne gerekiyorsa yapın.