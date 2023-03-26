Türk Kızılay Elbistan’da 23 noktada sahurluk ve sıcak yemek ikramında bulunuyor

Halkın bağışlarıyla üç öğün yemek hizmeti sunduklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren ekiplerimiz sahada vatandaşlara ikramlık malzemeler ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerle psikososyal alanda destek veriyoruz. Günlük yemek çıkarma kapasitemiz paydaşlarımızla 35 bin porsiyona ulaştı. İlk geldiğimizde mobil mutfağımızda 3 bin 500 kişilik sıcak yemek yaptık. Daha sonra Elbistan Belediyesi Millet Kütüphanesinde büyük bir aşevi kurarak alanı merkezi aşevi haline getirdik. Burada ekiplerimizle hazırladığımız yemekleri sahada 23 noktaya ulaştırıyoruz. Bölgede yaklaşık 4 çadır kent, 5 de konteyner kent alanı var."