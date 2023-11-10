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Giriş Tarihi: 10.11.2023 18:06 Son Güncelleme: 10.11.2023 18:15

Türk Kızılayı, Gazze’deki dramı gözler önüne serdi

İşgalci ve katil İsrail’in Gazze’deki sivil Filistinlilere yönelik başlattığı katliam saldırılarının 35. gününde insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Türk Kızılay da İsrail’in Gazze’de bugüne kadar yaptığı saldırılarla ilgili verileri paylaştı. İşte o veriler…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türk Kızılayı, Gazze’deki dramı gözler önüne serdi

İşgalci ve katil İsrail'in Gazze'deki sivil Filistinlilere yönelik başlattığı katliam saldırılarında 35. gününde insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Türk Kızılay da İsrail'in Gazze'de bugüne kadar yaptığı saldırılarla ilgili verileri sosyal medyadan paylaştı. Kızılay yaptığı açıklamada "Gazze altyapısındaki hasar gün geçtikçe daha da artıyor. Yaşamın sürdürülebilmesi her geçen gün zorlaşıyor. 40 bin konutun yıkıldığı Gazze'de 1,5 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN YIKILAN KONUT SAYISI 40 BİN"

Türk Kızılay açıkladığı verilerde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki sivillerin yaşadığı dramı gözler önüne de serdi. Türk Kızılay "Gazze'de altyapı kullanılamaz durumda. 7 Ekim'den bu yana hasar gün geçtikçe artıyor. Evini terk eden kişi sayısı 1.5 milyon. Tamamen yıkılan konut sayısı 40 bin" dedi.

"HASAR ALAN EĞİTİM TESİSİ 258, SAĞLIK TESİSİ SAYISI 74"

Türk Kızılay açıklamanın devamında şu bilgileri paylaştı: "Gazze'nin tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmıyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmiyor. İçme ve kullanma su stoğu tükeniyor. Hasar alan eğitim tesisi sayısı 258. Sağlık tesislerine yönelik gerçekleşen saldırı sayısı 74. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık faaliyetleri durdu."

KIZILAY İLE YARDIM GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Türk Kızılay ayrıca Gazze'deki Filistinliler için yardım kampanyası başlattı. Kızılay şunları söyledi: "Gazze'de saldırılardan zarar gören siviller zor günler geçiriyor. Filistin'in yaralarını birlikte saralım! FİLİSTİN yaz 2868'e gönder, 20 TL bağışla. Filistin halkına umut ol."

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Türk Kızılayı, Gazze’deki dramı gözler önüne serdi
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