Türk Kızılay’ı Gazze’ye yardımlara başladı

Türk Kızılay, büyük yıkıma uğrayan Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu kapsamda Mısır Kızılayı işbirliğiyle El-Ariş'teki gümrüklü depoda Marin-2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesi ve Gazze'ye geçişine başlandı.

30'DAN FAZLA YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI

Şimdiye kadar 30'dan fazla insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Süreç, Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanlığı tarafından koordine edilirken, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının ardından Mısır tarafında bekleyen diğer yardım malzemelerinin de hızla Gazze'ye girmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanacak.

Türk Kızılay, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutarken, girecek yardımlarla birlikte bu kapasitenin de artırılması planlanıyor.