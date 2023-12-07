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Giriş Tarihi: 7.12.2023 13:52 Son Güncelleme: 7.12.2023 14:07

Türk Kızılay’ı Gazzeliler için kermes düzenleyip, gelirini Gazze’ye gönderiyorlar

İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin’de sürdürdüğü katliama Türkiye Cumhuriyeti gibi Türk halkı da kayıtsız kalmadı. Kızılay gönüllüleri az-çok demeden hazırladıkları ürünleri düzenlenen kermeste satarak, elde edile geliri Gazze’ye gönderdi.

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Türk Kızılay’ı Gazzeliler için kermes düzenleyip, gelirini Gazze’ye gönderiyorlar

2 aydır İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkının yardımına her zaman olduğu gibi yine ilk Türkiye koştu. Kızılay ve AFAD ekipleri başta olmak üzere bölge halkının yaralarını sarmak için mücadele ediyor.

Konya Kızılay Karatay Şubesi ekipleri, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama duyarsız kalmadı. Aralarında ev hanımı, devlet memuru, esnaf gibi Birçok gönüllüden oluşan ekip, Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ele ele verdi.

Öğrenciler ve velilerinde katıldığı etkinlikte herkes az-çok demeden evlerinde hazırladıkları ürünleri kermese getirdi.

Kızılay ekipleri de kendi emekleri ile hazırladıkları Filistin temalı çanta, anahtarlık, rozet gibi ürünleri satışa sundu. Binlerce kişi kermesi ziyaret edip, alışveriş yaptı. Buradan elden edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak.

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Türk Kızılay’ı Gazzeliler için kermes düzenleyip, gelirini Gazze’ye gönderiyorlar
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