Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde dokuzuncu gün heyecanı geride kaldı. Türkiye sınırları dışında ilk kez gerçekleştirilen ve sona eren dev organizasyon, kültürümüz ve geleneksel sporlarımızın uluslararası arenada tanıtılmasına önemli katkı sağladı. Festival alanında aileler, gençler ve çocuklar gün boyunca hem eğlendi hem de köklü kültürümüzü yakından tanıma fırsatı buldu.

ATA SPORUMUZ BÜYÜLEDİ

Festivalin dokuzuncu gününe, Orta Asya'da asırlardır yaşatılan geleneksel ata sporu "audaryspak" damgasını vurdu. İki binicinin at sırtında güreşerek birbirini attan düşürmeye çalıştığı bu zorlu ve heyecan verici müsabakalar, festival alanını dolduran ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu. Hakem gözetiminde gerçekleştirilen karşılaşmalarda sporcular, Türk binicilik ve güreş geleneğinin gücünü sergileyerek rakiplerini alt etmek için kıyasıya mücadele etti.

TÜRK DÜNYASINDAN EZGİLER

Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması hedefiyle düzenlenen etkinliklerde sahne sanatları da ön plana çıktı. En dikkat çeken gösteriler arasında Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu ile Kazakistanlı Shalkyma Dance Ensemble ekiplerinin sahnelediği performanslar yer aldı. Anadolu'nun ve Orta Asya'nın köklü halk dansları izleyenlerden tam not aldı.

TÜRK MUTFAĞINA BÜYÜK İLGİ

Festivalde TİKA ve YTB stantları ziyaretçilerin akınına uğradı. TİKA standında görevli aşçı Fırat Kaptan; hünkârbeğendi, tirit kebabı ve Ankara tava gibi Anadolu mutfağına özgü yemeklerin misafirlerden tam not aldığını belirtti. Kaptan, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla lezzetlerin ve kültürlerin birleştiği muazzam bir atmosfer oluştuğunu ifade etti.

YTB standında görev yapan barista Meriç Havle ise bugüne kadar 55 kilogram kahve kullanarak 16 bin bardak ikramda bulunduklarını açıkladı.

Türk kahvesinin yanı sıra lokum ve pişmaniye de sunduklarını söyleyen Havle, Suudi ziyaretçilerin organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek festivalin daha önce de düzenlenmesi gerektiğini söylediklerini aktardı. Türk mutfağına hayran kaldığını belirten Suudi ziyaretçi Hatim İbrahim de özellikle kebap, köfte, lokum ve Türk kahvesini çok beğendiğini vurgulayarak etkinliğin kültürler arası etkileşime büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.