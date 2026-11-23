Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezini yapay zeka yardımıyla çözdüğünü ileri sürdü. Yapay zeka araçlarının ileri düzey matematik problemlerini çözmeye yönelik adımlarına bir yenisi daha eklendi. Anthropic şirketinin ABD borsasında halka arz edilmesinden bir gün sonra açıklama yapan Türk matematikçi Levent Alpöge, yaklaşık altı haftalık bir çalışma sonucunda Claude sohbet robotunu kullanarak ünlü Riemann hipotezinin ayrıntılı bir kanıtını oluşturduğunu duyurdu. Alpöge, halka arz dönemine denk gelmesi nedeniyle zamanlamanın talihsiz olduğunu kabul etse de sonucu daha fazla bekletemediğini belirterek çalışmayı bilim dünyasında çok daha büyük gelişmelerin şafağı olarak nitelendirdi.

170 YILLIK ASAL SAYI GİZEMİ

Adını matematikçi Bernhard Riemann'dan alan ve yaklaşık 170 yıldır çözülemeyen hipotez, asal sayıların sayı doğrusu üzerinde belirli bir düzene sahip olduğunu öne sürüyor. İleri matematiğin temel taşlarından biri kabul edilen bu problemin çözümü, bilim ve teknoloji alanında geniş yankı uyandırabilecek bir potansiyel taşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör