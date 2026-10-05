Haberler Yaşam Haberleri Türk mutfağının tatlı haritası çıkarıldı! Zirveyi gören lezzet şaşırttı
Giriş Tarihi: 5.10.2026 11:28

Türk mutfağının tatlı haritası çıkarıldı! Zirveyi gören lezzet şaşırttı

Türk mutfağı, yüzyıllardır farklı yörelerin kendine özgü tarifleriyle zenginleşen tatlı kültürüyle de dikkat çekiyor. Şerbetliden sütlüye, hamur işinden meyveli tatlılara kadar uzanan geniş seçenekler arasından öne çıkan lezzetler bir kez daha gündeme geldi.

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde hazırlanan geleneksel tatlıların yer aldığı değerlendirme, mutfağın ne kadar geniş bir lezzet çeşitliliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Listenin zirvesinde yer alan tatlı ise Türk mutfağının en dikkat çeken lezzetlerinden biri olarak öne çıktı.

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55. MURTUĞA

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54. GÜLLABİYE HELVASI

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53. KAYMAKLI KAYISI

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52. MACUN

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51. PİŞMANİYE

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50. TAHİNLİ KURABİYE

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49. HANIM GÖBEĞİ

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48. KARSAMBAÇ

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47. HOŞAF

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46. DİLBER DUDAĞI

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45. KEMALPAŞA

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44. LOKUM

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43. CEZERYE

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42. ŞAMBALİ

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41. HÖŞMERİM

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40. VİŞNELİ BAKLAVA

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39. PESTİL

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38. CEVİZLİ SUCUK

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37. ŞEKERPARE

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36. AŞURE

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35. REVANİ

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34. UN HELVASI

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33. ZERDE

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32. SAKIZLI MUHALLEBİ

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31. TULUMBA

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30. SÜTLÜ NURİYE

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29. KABAK TATLISI

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28. GÜLLAÇ

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27. TORPİL TATLISI

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26. EKMEK KADAYIFI

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25. ACIBADEM KURABİYESİ

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24. İZMİR BOMBASI

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23. BAYRAMİÇ TAHİN HELVASI

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22. LOKMA

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21. AYVA TATLISI

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20. MUHALLEBİ

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19. KEŞKÜL

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18. SUPANGLE

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17. TAVUK GÖĞSÜ

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16. KESTANELİ BAKLAVA

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15. BÜLBÜL YUVASI

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14. İNCİR UYUTMASI

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13. KALBURABASTI

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12. KADAYIF DOLMASI

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11. BURMA KADAYIF

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10. ŞÖBİYET

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9. İRMİK HELVASI

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8. BAKLAVA

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7. KAZANDİBİ

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6. FIRIN SÜTLAÇ

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5. KÜNEFE

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4. DONDURMA

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3. GAZİANTEP BAKLAVASI

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2. FISTIKLI SARMA

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1. ANTAKYA KÜNEFESİ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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