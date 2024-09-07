Türk müzeciliğine uluslararası ödül

Merkezi ABD'de olan ve 118 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Ödüller Birliği tarafından 2016 yılından bu yana yaratıcı tasarım, reklamcılık ve dijital medyadaki mükemmelliği ve yeniliği ödüllendiren "MUSE Creative Awards" bu yıl Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'yle Efes Deneyim Müzesi'ni üç ödüle layık gördü. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ziyaret ettiği Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Sergi Deneyimi ve Artırılmış Gerçeklik kategorilerinde altın ödülü alırken, Efes Deneyim Müzesi ise Hologram ve Projeksiyon (Hologram / Projection) kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. MUSE Creative Awards'tan iki ayrı kategoride ödüllendirilen Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini görsel ve işitsel bir şölenle sunuyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti'nin içinde yer alan Efes Deneyim Müzesi, geçtiğimiz aylarda teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta en iyi müze seçilerek adını dünyaya duyurmuştu.